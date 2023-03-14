Специалисты будут проводить ремонт газопровода в Калининском районе.

Ремонт газопровода ограничит движение петербургских автомобилистов по проспекту Науки. Работы по реконструкции начнут 16 марта, а закончат только 30 июня.

Специалисты будут проводить ремонт в Калининском районе на участке дороги от улицы Академика Константинова до Тихорецкого проспекта. В связи с этим движение транспорта по проспекту Науки ограничат с 16 марта по 14 мая, сообщает spb.kp.ru со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию.

Водителей просят учитывать изменения, которые вступят в силу с четверга, а также обращать внимание на информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений для объезда участка.

Ранее стало известно, в Петербурге следком начал проверку из-за падения глыбы на восьмилетнюю девочку.