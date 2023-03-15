В Китае из-за запрета властей на эротический контент женское белье начали рекламировать мужчины

Автор: Сергей Агутин
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Китайские производители нижнего женского белья нашли лазейку в законодательстве страны и теперь для демонстрации своей продукции привлекают моделей-мужчин.

Ранее власти Китая, озабоченные нравственностью своих граждан, запретили демонстрировать в сети фото и видео с полуобнаженными женщинами. В ответ на это производители нижнего белья начали привлекать моделей мужского пола для съемок рекламных роликов.

По утверждению китайских предпринимателей, власти просто не оставляют им другого выбора. Поскольку модели белья не могут быть продемонстрированы женщинами, придется привлекать моделей другого пола.

По информации газеты The New York Post, любой ролик с женщинами в белье в Китае тут же попадает под запрет и блокируется, а вот снимки мужчин в кружевных ночных рубашках и обтягивающих корсетах пока не запрещены.

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06.03.2023 221
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