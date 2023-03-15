Отопительный сезон в Ленинградской области проходит по плану. Ответственные службы начали анализировать состояние котельных и тепловых сетей для определения приоритетных объектов на замену и ремонт летом.

На момент подготовки публикации в регионе созданы 614 круглосуточных аварийно-ремонтных бригад – 2938 человек и 1087 спецмашин. Как отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов, этой зимой аварии устранялись службами в нормативные сроки.

«Будем совместно работать над снижением количества аварий. В целом все объекты газо-, тепло- и электроснабжения Ленинградской области стабильно проходят отопительный период, на котельных сформирован эксплуатационный запас топлива, который постоянно пополняется», – сообщил Сергей Морозов

Анализ состояния котельных и тепловых сетей поможет сделать следующий отопительный сезон еще более комфортным для жителей Ленинградской области.