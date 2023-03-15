Сотрудники Wildberries устроили забастовки в городах России

В некоторых городах России 15 марта началась забастовка операторов пунктов выдачи заказов Wildberries.

В соцсетях уже появляется огромное количество фото и видео с закрытыми отделениями маркетплейсов во многих городах России, в том числе в Петербурге и Ленобласти.

Фото: t.me/bazabazon

Сотрудники недовольны политикой руководства маркетплейса, а также новой системой штрафов, предусматривающей удержание до 100% платы за бракованный товар. Кроме того, Wildberries обязывает держателей пунктов выдачи заказов выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке оказалось что-то другое. Причем даже в том случае, если это произошло не по их вине.

Как сообщают СМИ со ссылкой на заявления недовольных сотрудников, списания начались 9 марта.