За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 224 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 15 марта.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+2), Извара (+1), Клопицы (+1), Большое Кикерино (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Бережки (+2).
- Всеволожский район: Всеволожск (+5), Кудрово (+6), Янино-1 (+2), Проба (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+39), Старая (+3), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Бугры (+3), Павлово (+2), Рахья (+1), Карьер-Мяглово (+1), Екатериновка (+1).
- Выборгский район: Выборг (+21), Первомайское (+1), Рощино (+5), Селезнево (+1), Светогорск (+9), Поляны (+1), Каменногорск (+6), Семиозерье (+2), Песочное (+1), Лесогорский (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+3), Тайцы (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Батово (+1), Терволово (+2), Большие Колпаны (+1), Семрино (+3), Новосиверская (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Назия (+1), Войбокало (+1), Бор (+1).
- Ломоносовский район: Горбунки (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+11), Ям-Тесово (+1), Оредеж (+1), Володарское (+1), Дзержинского (+1), Торошковичи (+2), Почап (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+1), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+7), Коммунары (+1), Кузнечное (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+14), Овсище (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+7), Шугозеро (+5).
- Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+1), Федоровское (+4), Рябово (+1), Стекольный (+1).
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