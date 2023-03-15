Семиклассника из Больших Колпанов подозревают в развращении маленькой девочки

В полицию 14 марта обратился 34-летний житель деревни Большие Колпаны Гатчинского района. Мужчина рассказал, что его семилетнюю дочь развратил неизвестный в тот же день около 13:30.

Развратные действия были совершены в парадной дома на улице 30 лет Победы в Больших Колпанах. Подозреваемого задержали по горячим следам – им оказался 14-летний подросток.

Известно, что молодой человек учится в седьмом классе. Подростка передали родителям под обязательство об явке. Ведется следствие.