Семиклассника из Больших Колпанов подозревают в развращении маленькой девочки

Автор: Сергей Агутин
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В полицию 14 марта обратился 34-летний житель деревни Большие Колпаны Гатчинского района. Мужчина рассказал, что его семилетнюю дочь развратил неизвестный в тот же день около 13:30.

Развратные действия были совершены в парадной дома на улице 30 лет Победы в Больших Колпанах. Подозреваемого задержали по горячим следам – им оказался 14-летний подросток.

Известно, что молодой человек учится в седьмом классе. Подростка передали родителям под обязательство об явке. Ведется следствие.

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16.12.2020 34564
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