До 2025 года в Ленобласти планируют расселить 1059 аварийных домов

До 2025 года в Ленинградской области планируют расселить 1059 аварийных домов, где проживает около 15 тысяч человек.

Только в 2023 году из аварийных домов в новые квартиры переедут более 3,2 тысяч человек. Новые МКД появятся в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое.

В 2022 году завершилось строительство новых домов по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янега и Лесколово. Там смогут проживать 2400 семей. Общее количество новоселов с учетом расселения на вторичном рынке – 2950.