Судья добавил 43 минуты к основному времени футбольного матча

К основному времени матча шестого тура чемпионата Боливии по футболу между «Пальмафлором» и «Блумингом» судья добавил 43 минуты.

Матч прошел 13 марта на стадионе «Пальмафлора» и завершился со счетом 3:2. По ходу встречи арбитр Хулио Гутьеррес поставил два пенальти в ворота «Блуминга» и удалил двух игроков гостей.

Кроме того, один из эпизодов в концовке матча потребовал проверки на системе видеопомощи арбитрам (VAR). Судья проверял момент на протяжении 17 минут и огласил свой вердикт на 102-й минуте матча. Задержка также была связана с сильным дождем, который повлиял на работу переговорных устройств судей.

К основному времени встречи было добавлено 43 минуты. На 128-й минуте игры «Пальмафлор» забил победный мяч.