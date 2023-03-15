В Ленобласти проведут мониторинг паводковой обстановки

В течение двух дней Ленинградская область проверяет готовность всех служб к паводковому и пожароопасному сезонам.

Сегодня прошел смотр сил и средств различных спасательных ведомств 47 региона. Во время которого проводилась «эвакуация пострадавших» из зоны условного подтопления в безопасное место с использованием судна на воздушной подушке.

Также был отработан сценарий действий во время весенних паводков и ландшафтных пожаров. А уже завтра в ходе учений специалисты проведут мониторинг паводковой обстановки. Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Ленобласти Михаил Ильин отметил важность качественной отработки взаимодействия органов управления и сил РСЧС на всех уровнях.

Напомним, что в единый пожарно-спасательный гарнизон Ленобласти входят все виды пожарной охраны региона ― ГУ МЧС России по Ленобласти, Аварийно-спасательная служба Ленобласти и Леноблпожспас, а также добровольцы и другие подразделения. Всем им в 2022 году удалось добиться уменьшения количества пожаров в регионе почти на 5 % и снижения числа погибших на них людей на 4.4 %, также на 14,7 % стало меньше пострадавших.