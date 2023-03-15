Песков прокомментировал раздачу повесток в некоторых российских городах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о начале выдачи повесток в военкоматы в некоторых городах страны.

Он назвал выдачу повесток обычной практикой.

«Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять — и в этих рамках ведется постоянная работа», — ответил он.

Песков заключил, что Кремль не обсуждает возможность проведения второй волны частичной мобилизации.