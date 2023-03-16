Ленобласть подала заявку на проведение дистанционного электронного голосования во время выборов

Ленинградская область подала заявку в Центральный избирательный комитет на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 10 сентября 2023 года – в Единый день голосования. Избирательные участки также продолжат работать, но у избирателей будет выбор.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский выразил уверенность, что ДЭГ позволит обеспечить больше способов реализации конституционных прав граждан. Это особенно эффективно в связи с тем, что выросло несколько поколений избирателей, которые предпочитают решать вопросы с помощью гаджетов.

«Я думаю, что спрос у жителей будет хотя бы по одной простой причине: у нас уже до 90% имеют подтвержденные аккаунты на портале Госуслуг и пользуются электронными услугами через систему Госуслуги», – сообщил Михаил Лебединский

Заявку Ленинградской области должны одобрить в Центральном избирательном комитете, который обращает внимание на несколько критериев. Один из самых важных – технологическая готовность субъекта.