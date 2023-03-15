Стало известно, кому в Ленобласти готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии и выяснили, каким специалистам в Ленобласти готовы платить больше 100 тыс. рублей.
Работодатели готовые платить от 100 тыс. рублей в месяц ведущему бухгалтеру, диспетчеру автотранспорта, менеджеру ресторана или руководителю административно-хозяйственного отдела. Зоотехник может рассчитывать на зарплату от 110 до 170 тыс. рублей, а упаковщик — не меньше 120 тыс. рублей.
Производителю работ готовы платить от 130 до 150 тыс. рублей ежемесячно, инженеру-геодезисту — от 150 тыс. рублей. При этом самой высокооплачиваемой вакансией оказалась должность главного рыбовода — его зарплата может достигать 200 тыс. рублей.
Отмечается, что. в марте средняя предлагаемая зарплата в Ленобласти достигает около 52,4 тыс. рублей. При этом работодатели готовы платить в несколько раз больше представителям некоторым профессий из-за нарастающего кадрового дефицита.