Вход в Дворцовый парк в Гатчине станет платным с 29 апреля

Автор: Сергей Агутин
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С 29 апреля 2023 года вход в Дворцовый парк в Гатчине станет платным. Стоимость билета составит 150 рублей, по «Пушкинской карте» – 70 рублей.

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Фото: Гатчинский дворец/«Вконтакте»

Как сообщает lentv24.ru, также с 29 апреля изменится режим работы парка. Посетить его можно будет ежедневно с 06:00 до 22:00. С 1 июня по 31 июля он будет открыт на час дольше.

Платный вход в парк действует:

  • с 29 апреля по 31 августа – с 09:00 до 20:00;
  • с 1 сентября по 31 октября – с 10:00 до 18:00.

Узнать больше о правилах посещения можно на сайте. Входной билет включает посещение Березового домика и павильона Венеры.

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