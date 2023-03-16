В Петербурге хотят лишить мандатов более 30 уехавших из страны депутатов

В Петербурге планируют лишить мандатов муниципальных депутатов, покинувших Россию после начала спецоперации. Таких в городе насчитали более 30.

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании Законодательного собрания Петербурга во время часа муниципальных образований.

По словам главы комитета территориального развития Петербурга Натальи Чечиной, уехавшие заграницу депутаты не появляются на заседаниях муниципальных советов и прекратили всякое общение с жителями. Некоторые из них, правда, пытаются проводить заседания из-за рубежа, но такие встречи нелегитимны.

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Чечина заявила, что таким людям «не место в выборных органах». Она добавила, что поддерживает новый федеральный закон, позволяющий лишать полномочий депутатов, которые больше полугода пропускают заседания без уважительных причин.