В Ленобласти по подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан депутат ЗакСа

В Ленобласти по подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан депутат регионального Законодательного собрания и бывший гендиректор АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниил Федичев.

По версии следствия, подозреваемый, используя свои полномочия, передал управление дочернего акционерного общества своему близкому родственнику, скрыв от наблюдательного совета дирекции сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах на общую сумму около 446 млн рублей.

В дальнейшем он получил право единоличного управления юрлицом и таким образом причинил существенные убытки в виде неполучения прибыли на сумму не менее 22 млн рублей. Эти средства должны были потратить на уставные цели ДКРТ: строительство больниц, школ и иных объектов социнфраструктуры Ленинградской области.

Видео: СУ СК России по Ленинградской области

Ранее ivbg.ru сообщал, что у депутат прошли обыски. Также правоохранители наведались в комитет по строительству Ленобласти, офисные помещения, а также по месту проживания представителей коммерческих организаций.

Подозреваемый в настоящий момент допрашивается, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.