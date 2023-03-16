В Петербурге мать сообщила о том, что выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод

Утром 16 марта в полицию позвонила жительница Санкт-Петербурга. Женщина сообщила: ее дочь призналась в том, что выкинула новорожденного ребенка в мусоропровод.
По предварительным данным, петербурженка не знала о беременности 24-летней дочери. Но заподозрила неладное, когда она поправилась.
А 14 марта мать пришла домой и увидела на кровати дочери следы крови, после чего на следующий день та призналась: у нее родился мертвый ребенок, которого она выкинула в мусоропровод. Проводится проверка.
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24.06.2022 2473