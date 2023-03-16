В Ленобласти модернизируют 215,83 км коммунальных сетей

Программу модернизации коммунальной инфраструктуры утвердил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Хочу поблагодарить Президента России В.В. Путина: благодаря его поручениям регионам выделено дополнительное финансирование на реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Для Ленинградской области это означает поступление в ближайшие два года более 3 млрд рублей на реконструкцию и капитальный ремонт сетей водо- и теплоснабжения», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

При поддержке из федерального бюджета до конца 2024 года регион сможет модернизировать 97 объектов, протяженностью сетей 215,83 км. Что улучшит качество коммунальных услуг для 35 тысяч ленинградцев и значительно снизит аварийность.

Как уже ранее писал ivbg.ru, отопительный сезон в Ленинградской области проходит по плану. Ответственные службы начали анализировать состояние котельных и тепловых сетей для определения приоритетных объектов на замену и ремонт летом.