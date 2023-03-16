Wildberries отменил свыше 10 тысяч штрафов после массовых забастовок

Маркетплейс Wildberries аннулировал свыше 10 тысяч некорректных штрафов, наложенных на пункты выдачи заказов (ПВЗ) за подмену товаров.
Как заявили в компании, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ. Кроме того, маркетплейс приостанавливает списание таких штрафов.
При этом в Wildberries назвали проблему подмены товаров крайне чувствительной для продавцов.
«С одной стороны, мы уже несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», — заключили в Wildberries.
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15.03.2023 68