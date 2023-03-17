В Первомайском простились с погибшим на Украине Максимом Дёминым

В Выборгском районе Ленобласти 16 марта простились с погибшим в ходе СВО Максимом Дёминым. Ему был 31 год.

Вместе с родными и близкими бойца отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Выборга и официальные лица.

Фото: администрация Выборгского района

Максим Дёмин родился жил в поселке Первомайское Выборгского района. Он отправился в зону боевых действий добровольцем. За мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, его посмертно наградили медалью «За отвагу».