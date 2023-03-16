Сотрудник администрации Всеволожского района погиб на Украине

В ходе СВО погиб начальником жилищного отдела администрации Всеволожского района Ленобласти Александр Ким.

Он отправился в зону боевых действий добровольцем в октябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Ему было 47 лет.

Александр Ким родился и вырос в Южно-Сахалинске, окончил Петербургский государственный электротехнический университет, после чего служил в группе специального назначения «Гром». После армии получил второе высшее образование в Северо-Западной академии государственной службы, с марта 2021 года был муниципальным служащим во Всеволожском районе.

У Александра Кима осталась 19-летняя дочь, жена и родители.