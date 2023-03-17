Жители Ленобласти стали чаще ездить на электричках

Пассажиропоток пригородных поездов в Ленобласти за февраль вырос на 21% и составил 5,6 млн пассажиров.

С начала года электричками воспользовались 11,3 млн человек. В среднем в сутки СЗППК перевозит 191 тыс. человек – на 17% больше, чем в прошлом году. Наиболее популярными направлениями стали Финляндское, Балтийское, и Витебское, сообщили в комитете по транспорту Ленобласти.