Жители Ленобласти стали чаще ездить на электричках

Автор: Гузель Галимова
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Пассажиропоток пригородных поездов в Ленобласти за февраль вырос на 21% и составил 5,6 млн пассажиров.

С начала года электричками воспользовались 11,3 млн человек. В среднем в сутки СЗППК перевозит 191 тыс. человек – на 17% больше, чем в прошлом году. Наиболее популярными направлениями стали Финляндское, Балтийское, и Витебское, сообщили в комитете по транспорту Ленобласти.

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02.02.2023 269
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