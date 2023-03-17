Житель Петербурга стал жертвой горячего чая

Пострадавший облил причинное место кипятком.

Как сообщает Фонтанка.ру, петербуржец за обедом не уберег свое мужское достоинство от свежезаваренного чая, который пролил на себя. Пострадавшего доставили в НИИ Джанелидзе и положили в стационар.

Инцидент произошел во вторник днем. В больнице поставили диагноз — термический ожог полового члена первой степени. Пациенту оказана необходимая помощь.

Мужчина проведет несколько дней в стационаре.

Ранее стало известно, что водитель перепутал педали и протаранил автосалон в Петербурге.