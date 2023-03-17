Видео: водитель перепутал педали и протаранил автосалон в Петербурге

В Петербурге водитель за рулем Mercedes въехал в здание автосалона, где находились люди.

На записи видно, что водитель хотел припарковаться, но, вероятно, перепутал педали газа и тормоза. В результате чего протаранил здание автосалона. В этот момент там находились люди. Часть из них смогла отпрыгнуть, двое мужчин, сидевших у стены, не успели отреагировать.

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