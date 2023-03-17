Видео: в Пикалево женщина чудом спаслась от летевших на нее автомобилей

Невероятное спасение жительницы Ленобласти попало на видео.
На кадрах видно, что один из автомобилей не затормозил перед красном сигналом светофора и столкнулся с другой машиной. Удар был настолько сильным, что легковушки унесло с проезжей части, и они едва не снесли женщину-пешехода.
Автомобили буквально в метре перед женщиной разлетелись в разные стороны, а она как ни в чем не бывало продолжила свой путь.
Видео: Мэш на Мойке
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