Видео: в Пикалево женщина чудом спаслась от летевших на нее автомобилей

Автор: Гузель Галимова
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Невероятное спасение жительницы Ленобласти попало на видео.

На кадрах видно, что один из автомобилей не затормозил перед красном сигналом светофора и столкнулся с другой машиной. Удар был настолько сильным, что легковушки унесло с проезжей части, и они едва не снесли женщину-пешехода.

Автомобили буквально в метре перед женщиной разлетелись в разные стороны, а она как ни в чем не бывало продолжила свой путь.

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