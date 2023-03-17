Сообщается о шести пострадавших.

В результате наезда микроавтобуса на людей, ожидавших общественный транспорт на остановке в Красном Селе, пострадали шесть человек.

Как стало известно 78.ru, как минимум двое из получивших травмы находятся в тяжёлом состоянии — 6-летний мальчик и 9-летняя девочка. В состоянии средней степени тяжести находятся 63-летняя женщина (предварительно — бабушка мальчика), 51-летняя женщина, 31-летняя женщина и 8-летний мальчик.

Прокуратура Красносельского района начала проверку по факту ДТП. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, уклоняясь от столкновения с легковым автомобилем.

Фото: vk.com/krasnoe_selo

Ранее стало известно, что в Красном Селе произошло страшное ДТП — Видео.