К расследованию ужасного ДТП в Красносельском районе подключился Следственный комитет

Причиной наезда микроавтобуса Ford Transit на толпу пешеходов могла стать потеря управления автомобилем.

Полиция предварительно установила, что водитель Ford Transit на перекрестке улицы Первого мая и проспекта Ленина не сориентировался в дорожной обстановке, из-за чего предпринял действия, которые привели к потере управления. Об этом сообщает Мойка78.

К выяснению обстоятельств ДТП в Красном Селе присоединились следователи СК.

Авария произошла в 16:33 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая. Водитель микроавтобуса Ford Transit, уходя от столкновения с легковушкой, свернул на тротуар, где влетел в пешеходов, стоявших у автобусной остановки.

Прокуратура Красносельского района города организовала проверку и следит за установлением всех обстоятельств ДТП. Под надзором ведомства будет принято процессуальное решение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стали известны подробности ДТП с микроавтобусом в Красном Селе.