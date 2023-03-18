В Первомайском полиция нашла гранаты, взрывчатку и 1500 патронов

Целый арсенал изъяли у безработного жителя Ленобласти.

Внушительный запас патронов и взрывчатки обнаружен у безработного в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили 47news в правоохранительных органах.

17 марта выборгская полиция изъяла у жителя поселка Первомайское на улице Спичечной целый арсенал оружия.

Вскрыв бокс, оперативники нашли четыре ручных гранаты Ф-1, 400 граммов пороха россыпью и больше 1500 патронов: от популярных 9 и 7,62 мм до калибров покрупнее.

Ранее стало известно, что к расследованию ужасного ДТП в Красносельском районе подключился Следственный комитет.