Семью из Екатеринбурга не пустили на футбольный матч из-за отсутствия Fan ID у грудничка

Екатеринбуржца не пустили на «Екатеринбург Арену» из-за того, что у его семимесячного сына нет Fan ID. Мужчина пришел на футбол с женой, двумя дочками 4 и 5 лет и с грудничком.

Паспорт болельщика получили все, кроме младшего сына. Мысль о том, что и ему нужно делать карту, отцу в голову не пришла. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Мы где-то прочитали, что до двух лет карта не нужна. На входе оказывается, что нужна. Но что за бред? «Госуслуги» даже мою фотографию приняли раза с десятого, а младенца-то и сфотографировать толком не получается», – рассказал мужчина

Болельщик рассказал, что его семья мерзла на улице под пронизывающим ветром, пока их отправляли в МФЦ. В «Екатеринбург Арене» сообщили, что по закону карта болельщика должна быть оформлена на всех детей вне зависимости от возраста. С начала 2023 года посещать матчи РПЛ могут только те, у кого есть Fan ID.