В Петербурге задержали мужчину за изнасилование девочки 26 лет назад

Автор: Сергей Агутин
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В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании девочки 26 лет назад – в 1996 году.

Тогда насильник напал на 14-летнюю школьницу в лифте дома на улице Уточкина. Родители пострадавшей обратились в милицию. Было заведено уголовное дело.

Подозреваемого задержали 18 марта 2023 года. Им оказался 49-летний мужчина. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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16.12.2020 34575
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