«Зенит» проиграл ЦСКА, потерпев первое поражение в этом году

Первая за пять лет победа Армейцев над сине-бело-голубыми была добыта со счетом 2:1.

В центральном матче 20 тура чемпионата России по футболу «Зенит» с минимальным счётом проиграл ЦСКА, потерпев первое поражение в этом году. Армейцы же победили петербуржцев впервые почти за пять лет. Подробности – на 78.ru.

После вылета из Кубка России «Зенит» мог полностью сосредоточиться на чемпионате страны. Учитывая, что «Спартак» в очередной раз потерял очки, победа над ЦСКА могла дать петербуржцам ещё больший отрыв.

«Зенит» и ЦСКА встречались в чемпионатах России 55 раз. Последний раз Армейцы огорчали «львов» в ноябре 2018 года, когда дома одержали сухую победу 2:0 с голами Чалова и Сигурдссона.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

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