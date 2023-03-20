Польский посол: Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина не защитит свою независимость

Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Россией, если Украина не сможет защитить свою независимость. По его словам, союзники Украины должны защищать основополагающие западные ценности.

«Если Украине не удастся защитить свою независимость, у нас не останется выбора, мы должны будем вступить в конфликт», – заявил польский посол в эфире телеканала LCI

Он подчеркнул, что необходимо наращивать военную поддержку Украины, чтобы она смогла защищать себя.

Однако посольство Польши во Франции заявило, что СМИ неверно интерпретировали слова посла Яна Эмерика Росцишевского. По версии Дипмиссии, дипломат только предупреждал о последствиях поражения Украины.

«Обращаем ваше внимание на то, что высказывание интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте. Было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины», – заявили в Дипмиссии