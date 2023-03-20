Такое решение принял арбитражный суд.

Мариинский театр должен разработать и согласовать в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) проект ремонта и реставрации дома княгини Шаховской на Садовой улице. Об этом сообщает 78.ru.

Здание разрушается на глазах. Его необходимо срочно реставрировать. Дом внесен в список памятников регионального значения. Объект находится в управлении театра с 2016 года.

В декабре 2021 года на рассмотрение комитета поступила проектные списки по реставрации здания, но документы вернули на доработку. Когда же КГИОП не получил проектную документацию, было принято решение обратиться в суд.

Фото: citywalls.ru

Ранее стало известно, что дом Басевича не включили в список памятников в Петербурге.