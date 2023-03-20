Ленобласть готовится к лесному пожароопасному сезону

Администрация региона обеспечивает в полной мере готовность к пожароопасному сезону 2023 года.

Как рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Малащенко, в лесничествах региона завершена расконсервация лесопожарной техники и оборудования на всех 71 лесных пожарных станциях, проверены 149 камер видеонаблюдения за пожарной обстановкой.

В случае необходимости к тушению лесных пожаров будет возможно привлечь более 5,8 тыс. человек, 2,2 тыс. единиц техники и порядка 27 тыс. единиц оборудования и средств пожаротушения.

В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес 908-91-11, а также по телефону 112.

Объявление начала пожароопасного сезона не влечет за собой ограничений для граждан посещения лесов, но переводит работу лесной охраны в специальный режим. При этом комитет напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность. В 2022 году пожароопасный сезон был введен в регионе 26 апреля.