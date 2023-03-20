Индекс промышленного производства Ленобласти за январь 2023 года превысил средний по России

Производство транспортных средств и оборудования в регионе в январе 2023 года выросло почти на 50%.

«Есть положительная тенденция по росту зарплат и доходам населения, что положительно скажется на повышении спроса на товары», ― отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Индекс промышленного производства за январь 2023 года в Ленобласти по полному кругу предприятий составил 98,2%, что на 0,6 п.п. выше, чем по РФ. На показатель повлияло снижение уровня производства в отраслях обрабатывающей промышленности.

«Ситуация в экономике по-прежнему остается непростой. Но есть позитивные тенденции. Рассчитываем, что эти тенденции поддержат индекс промышленного производства в 2023 году», ― сообщил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, по итогам 2022 года индекс промышленного производства в Ленинградской области составил 97,1 %, превысив прогнозируемый на 2,5 %. Наилучшую динамику показали отрасли производства бумаги и бумажных изделий (рост на 30,6 %) и основных химических веществ (27,3 %).