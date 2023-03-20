Подозреваемого в заграничном разбое случайно задержали возле Гатчины

В Гатчинском районе Ленинградской области инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в разбойном нападении на территории соседнего государства.

На первом километре дороги «Рошаля — Учхоз» возле деревни Корпиково инспекторы ДПС остановили «Жигули» под управлением 35-летнего мужчины.

В салоне также был 27-летний пассажир. При проверке документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске за разбойное нападение в одном из сопредельных государств. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.