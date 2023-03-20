Подозреваемого в заграничном разбое случайно задержали возле Гатчины

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Гатчинском районе Ленинградской области инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в разбойном нападении на территории соседнего государства. 

На первом километре дороги «Рошаля — Учхоз» возле деревни Корпиково инспекторы ДПС остановили «Жигули» под управлением 35-летнего мужчины.

В салоне также был 27-летний пассажир. При проверке документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске за разбойное нападение в одном из сопредельных государств. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

Вам будет интересно
Подозреваемого в заграничном разбое случайно задержали возле Гатчины Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина
Видео: 26-летнюю девушку страшно сбили на зебре в Петербурге. Тело отлетело на десятки метров
По информации ivbg.ru, вечером 11 мая 26-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу возле Северной Галереи в Выборгском районе Санкт-Петербурга....
12.05.2022 2105
Автор