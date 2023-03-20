Сотрудники правоохранительных органов хотели урезонить пьяных отца и сына, которые вели себя вызывающе, но наткнулись на сопротивление.

Уголовное дело завели на 35-летнего ранее судимого мужчину за нападение на полицейского у кафе в Петергофе. Как пишет Neva.Today, инцидент произошел ночью, 19 марта, на Разводной улице у дома № 29.

Как выяснилось, двое нетрезвых мужчин вели себя вызывающе и конфликтовали с посетителями местного кафе. Стражи порядка попытались задержать агрессоров, но те оказали сопротивление. Один из сотрудников полиции получил кулаком в лицо.

Ранее стало известно, что петербуржец бросался осколками стекла в детский сад, вырвал батарею и затопил соседей в Мурино.