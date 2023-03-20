Петербуржец бросался осколками стекла в детский сад, вырвал батарею и затопил соседей в Мурино

Помощь врачей понадобилась 36-летнему жителю Санкт-Петербурга, который устроил дебош в Мурино. Мужчину задержали росгвардейцы в ночь на 20 марта в доме на Воронцовском бульваре, 10, и доставили в больницу.

Установлено, что ранее судимый 36-летний житель Новоизмайловского проспекта вместе со знакомым употреблял неизвестные вещества. Потом разбил окно и начал кидать с пятого этажа осколки в находящийся напротив детский сад.

В учреждении сработала сигнализация, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Хулиган забаррикадировался в квартире, разбил балкон, вырвал батарею и затопил соседей снизу.

Врачи диагностировали у задержанного отравление неизвестными веществами, резаные раны предплечья и обоих коленных суставов.