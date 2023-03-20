Следственный комитет начал поиски поджигателя шкафа у железнодорожных путей в Горелово

Уголовное дело было возбуждено после попытки поджога на границе Ломоносовского района.

Как сообщил новостной портал “47 NEWS”, 18 марта было возбуждено уголовное дело о покушение на повреждение имущества путем поджога на железнодорожной станции Горелово. Накануне на 22-м километре перегона Горелово — Красное Село неизвестный пытался совершить поджог релейного шкафа.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы СК на транспорте.

Фото: пресс-служба Западного межрегионального управления СК на транспорте

Ранее стало известно, что уголовное дело завели на мужчину за нападение на полицейского у кафе в Петергофе.