Лидер музыкального коллектива Cream Soda Дмитрий Свиргунов с друзьями провалились под лёд

Трагический инцидент произошел ночью в селе Диево-Городищи.

Основатель популярной группы Cream Soda провалился под лёд Волги. Вместе с ним был его младший брат Роман, бывший хоккеист Георгий Киселёв и гость вечеринки Аристарх Ухтумский. Как сообщил новостной портал “РЕН ТВ”.

Трагический инцидент произошел ночью в селе Диево-Городищи. Молодые люди отмечали день рождения Дмитрия. После они решили сходить в деревню Ченцы по льду Волги. На обратном пути лёд не выдержал и пятеро человек из компании оказались под льдом.

В официальных социальных сетях группы подтвердили эту информацию. По данным СМИ , тело Дмитрия Свиргунова достали и его опознали родственники. Двух других погибших продолжают искать.

Ранее стало известно, что подозреваемого в заграничном разбое случайно задержали возле Гатчины.