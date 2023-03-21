Умер актер из «Гарри Поттера». Он потерял сознание около вокзала Кингс-Кросс

Британский актер Пол Грант скончался на 57-м году жизни. Его обнаружила полиция без сознания возле вокзала Кингс-Кросс. Об этом 21 марта сообщает The Sun.

Пола Гранта оперативно доставили в больницу, но врачи констатировали смерть мозга. Актер до 19 марта был подключен к системе жизнеобеспечения, затем ее отключили.

У Пола Гранта остались дочери Софи и Николь, сын Робби и возлюбленная Мария Двайер.

Пол Грант появился на экране в 1983 году в роли эвока в фильме «Звездные войны: эпизод VI — Возвращение джедая». Также он сыграл управляющего банком гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень».