Количество вакансий значительно превышает количество безработных в Ленобласти

Наиболее востребованы на рынке труда работники из сфер здравоохранения и образования, а также инженеры.

За 2,5 месяца текущего года в службу занятости 47 региона обратились 4600 человек, из них трудоустроен практически каждый второй — 1900 человек. При этом в регионе сохраняется дефицит рабочей силы — – монтажников, электрогазосварщиков, слесарей, водителей, операторов различной специализации, электриков, электромонтеров, маляров, штукатуров. Такую статистику привела председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова на пресс-конференции «Интерфакс».

«В прошлом году Ленинградская область столкнулась с проблемой сохранения рабочих мест в условиях санкционного давления. Под угрозой увольнения находились 26 тыс. работников на 448 предприятиях региона. На сегодня ситуация на рынке труда Ленинградской области стабильная, массовых высвобождений не предвидится. Увольнения сотрудников если и происходят, то в рамках запланированных организационно-штатных мероприятий», – рассказала Алла Астратова.

Наиболее востребованы на рынке труда врачи различного профиля, медицинские сестры, педагоги, инженеры различных специализаций. Также работодатели испытывают потребность в бухгалтерах, делопроизводителях, мастерах, экономистах, юристах.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.