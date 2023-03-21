В Ленобласти переформатировали организацию помощи бойцам СВО

Губернатор Ленобласти осмотрел выставку материально-технического оборудования, которое предлагают компании для отправки в зону СВО
На выставке представлены разведывательные камеры, дроны и установки для борьбы с ними, средства, обеспечивающие защиту от дронов на земле, оборудование для мобильных госпиталей, станции для обеспечения интернета.
Как рассказал глава 47 региона, волонтерские штабы теперь сосредоточили свою работу на сборе бытовой помощи и амуниции (термобелье, маскхалаты, сети, окопные свечи), через фонд «Ленинградский рубеж» покупается дорогостоящее специальное оборудование для военных задач.
Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.
Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]
Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.