В Ленобласти переформатировали организацию помощи бойцам СВО

Губернатор Ленобласти осмотрел выставку материально-технического оборудования, которое предлагают компании для отправки в зону СВО

На выставке представлены разведывательные камеры, дроны и установки для борьбы с ними, средства, обеспечивающие защиту от дронов на земле, оборудование для мобильных госпиталей, станции для обеспечения интернета.

«Это сложная специальная техника. Мы её заказываем по потребностям, которые есть у наших воинских подразделений, и централизованно отправляем через фонд «Ленинградский рубеж». Мы разделили функции оказания помощи между фондом и молодежными организациями», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

Как рассказал глава 47 региона, волонтерские штабы теперь сосредоточили свою работу на сборе бытовой помощи и амуниции (термобелье, маскхалаты, сети, окопные свечи), через фонд «Ленинградский рубеж» покупается дорогостоящее специальное оборудование для военных задач.

«Вместе работаем на победу!», ― заключил Александр Дрозденко.

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Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.