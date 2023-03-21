В Петербурге военкоматы начали уточнять данные военнообязанных

Сверку начали после того, как осенняя частичная мобилизация выявила множество расхождений и неточностей.

По закону о воинской обязанности и военной службе граждане в двухнедельный срок должны сообщать об изменении информации касательно семейного положения, образования, работы и места жительства — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Сверку персональных данных военнообязанных начали военкоматы Петербурга после того, как осенняя частичная мобилизация выявила множество расхождений и неточностей. Об этом рассказали власти города на Неве.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Ранее стало известно, что В Ленобласти переформатировали организацию помощи бойцам СВО.