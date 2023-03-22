Девятиклассники Ленобласти определились с предметами на ГИА

В 2023 году на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировано 16,4 тысяч учащихся 9 класса. Все ученики уже определились с предметами, которые будут сдавать.

Русский язык и математику будут сдавать все. А самым популярным предметом по выбору является обществознание. В 2023 году его планируют сдавать 7937 участников.

На втором месте география и информатика. Их выбрали 7159 и 7053 человека соответственно. На третьем месте биология – 2835 участников.

Далее идут физика (1209 человек), английский язык (1178 человек) и химия (1145 человек). Историю и литературу традиционно выбирают около 400 человек. Историю выбрали 367 человек, литературу – 389.