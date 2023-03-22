В США распространяется грибок Candida auris, который ничем не лечится

Грибок попадает в кровь, поражает ЦНС, внутренние органы, почки, печень, селезенку, если попадет в мозг или сердце — наступит смерть. Впервые этот грибок обнаружили в 2009 у пациента в Токио.

По сообщениям газеты Коммерсант, число случаев заражения опасным грибком Candida auris резко возросло в американских больницах в 2021 году. Случаи заражения этим грибком, который устойчив к лекарственным препаратам и может быть смертелен для людей с ослабленным иммунитетом, выявлены уже более чем в половине штатов. В 2019 году их число было на 44%, а в 2021 году уже на 95% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованном в специализированном журнале Annals of Internal Medicine.

Грибок Candida auris впервые был описан в 2009 году, когда его выявили у пациента в одной из больниц в Токио. В США первый клинический случай заражения, по данным CDC, зарегистрирован в 2013 году. С 2016 года начинается активное распространение грибка по американским больницам и рост клинических случаев.

В 2019 году CDC внесли этот грибок в список самых опасных патогенов, резистентных к существующим лекарственным препаратам. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также внесла Candida auris в список из 25 самых опасных для здоровья людей патогенных грибов.

Фото: Shawn Lockhart / CDC / AP

Ранее стало известно, что на юге страны найдена редкая лихорадка, от которой нет вакцины и лечения.