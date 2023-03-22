В Петербурге задержаны предполагаемый организатор и ещё трое человек, занимавшихся незаконным «обналом»

Банда заработала больше 44 млн рублей.

В Петербурге 21 марта задержали четверых человек по подозрению в организации нелегальной банковской деятельности. По информации 78.ru, группа работала с июня 2019 года.

Вплоть до января 2023 «банкиры», сидевшие в офисе на Красноармейской, помогали своим клиентам обналичивать сомнительные средства с помощью подставных фирм, которые якобы оказывали услуги и продавали товары, однако на деле счета компаний работали как «кошельки», с которых после выводились деньги.

По факту возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества – подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: Christian Charisius/globallookpress.com

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