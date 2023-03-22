На Думской улице опечатали бары

Проводится проверка в рамках возбуждённого уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков».

Подозреваемых пока нет, проверка идёт в нескольких барах, где нередко встречаются пьяные несовершеннолетние — сообщает 78.ru

На скандально-известной в Петербурге Думской улице подростков пускали в такие заведения, как «Дума», «Пробирка», «Вегас», «Бардак», «Арка» и «Фан-клуб». Там им продавали нелицензированный алкоголь, что нередко становилось причиной отравления юношей и девушек.

Фото: wikimpedia.org

Ранее стало известно, что cтало известно, что происходило в клубе в Гатчине, где забили участника СВО.