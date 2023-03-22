Роспотребнадзор предупреждает петербуржцев об опасности кори для взрослых

Из десяти случаев, семь заболевших — дети, а остальные — взрослые.

Более десяти случаев кори выявлено в Петербурге — сообщают Невские Новости.

Петербургский Роспотребнадзор предупредил об опасности этого заболевания для взрослого населения.

Корь считают детским недугом, но ею могут заразиться и взрослые. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

Из-за кори может пострадать желудочно-кишечный тракт и центральная нервная система. Кроме того, болезнь может спровоцировать развитие отитов, коревой пневмонии, синуситов и ряда других заболеваний.

О наличии такого недуга могут свидетельствовать температура до 40 градусов, конъюнктивит, кашель, сыпь, которая начинает появляться сначала на лице зараженного, а потом высыпает по всему телу.

Фото: Федеральное агентство новостей | Cтепан Яцко

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью в стране непривитыми мигрантами.