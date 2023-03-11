Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью в стране непривитыми мигрантами

Автор: Гузель Галимова
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В России растет число заболевших корью, Роспотребнадзор объясняет рост заболеваемости прибытием в страну непривитых мигрантов.

Случаи обращений к врачу из-за кори ведомство зафиксировало в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и ряде других субъектов. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве сообщили, что там оперативно проводят противоэпидемические мероприятия — выявляют круг контактных лиц, прививают население.

Причиной роста количества заболевших в ведомстве назвали сложившуюся ситуацию с прибытием в российские регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья и заражением граждан РФ, которые не были привиты и не болели корью ранее.

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