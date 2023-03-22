Матч с Ираном будет очень интересным и полезным.

Сборная России по футболу проведет 23 марта товарищеский матч с национальной командой Ирана. Игра состоится в Тегеране. Главный тренер российской сборной Валерий Карпин заявил, что предстоящая встреча необходима. Об этом сообщает Мойка78.

Наставник российской команды высказал мнение, что игры «с такими соперниками, как Иран, полезны и необходимы».

Специалист также высказался о возможном переходе Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую футбольная конфедерацию.

Ранее стало известно, что «Зенит» сыграл с чемпионами Малайзии, Армении и Ирана.